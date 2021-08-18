Издание Screen Rant выяснило, что центральным протагонистом сиквела будет героиня, а не герой.
Напомним, «Дюна» — экранизация одноименного
Если главным героем первого фильма является персонаж Тимоти Шаламе, наследник аристократичного семейства Атрейдесов, то в сиквеле акцент сместится на героиню Зендаи, девушку из племени фрименов, которая становится спутницей и защитницей Пола Атрейдеса в его путешествии на Арракис.
Напомним, первый фильм дилогии будет впервые показан 3 сентября в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля. Когда выйдет вторая часть, пока неизвестно.