Анастасия Лях .18 августа, 2021 8

На фото: Зендая и Тимоти Шаламе на кадре из фильма "Дюна"

Издание Screen Rant выяснило, что центральным протагонистом сиквела будет героиня, а не герой.

Напомним, «Дюна» — экранизация одноименного научно-фантастического романа Фрэнка Герберга, в котором люди будущего научились свободно путешествовать по вселенной, но для быстрых перемещений в космосе им необходим специальный порошок, которым богата одна-единственная планета Арракис.

Если главным героем первого фильма является персонаж Тимоти Шаламе, наследник аристократичного семейства Атрейдесов, то в сиквеле акцент сместится на героиню Зендаи, девушку из племени фрименов, которая становится спутницей и защитницей Пола Атрейдеса в его путешествии на Арракис.

Напомним, первый фильм дилогии будет впервые показан 3 сентября в рамках внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля. Когда выйдет вторая часть, пока неизвестно.