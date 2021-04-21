Появились подробности приквела о Фуриосе из «Безумного Макса»
Анастасия Лях
.21 апреля, 2021
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На фото: Фуриоса в исполнении Шарлиз Терон в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости"
Режиссер Джордж Миллер поделился некоторыми деталями предстоящего спин-оффа фильма «Безумный Макс: Дорога ярости».
Напомним, приквел-ответвление расскажет о молодости Фуриосы, которую в «Дороге ярости» сыграла Шарлиз Терон. В предыстории главную роль исполнит звезда хитового сериала «Ферзевый гамбит» Аня Тейлор-Джой.
По словам Миллера, в отличие от «Дороги ярости», где действие происходило в течение двух дней, в приквеле история растянется на несколько лет, и вместо эпичного экшена нон-стоп будет рассказана личная драма.
Съемки стартуют уже этим летом в Австралии. Помимо Ани в ролях заняты Крис Хемсворт и Яхья Абдул-Матин II. Релиз запланирован на 23 июня 2023 года.