Таня Гончаренко .23 февраля, 2022 8

После презентации трейлера новой части "Фанстастических тварей" по книге Джоан Роулинг, опубликованы свежие постеры с героями фильма. Они размещены в Twitter проекта.

Продолжение получившее название "Тайны Дамблдора" выйдет в украинский прокат 14 апреля 2022 года.

Режиссером леты выступает Дэвид Йейтс. К своим ролям вернутся Эдди Редмэйн, Дэн Фоглер, Джуд Лоу, Эзра Миллер. Также в каст вошли Джессика Уильямс, Каллум Тернер, Виктория Йейтс, Уильям Надилам, Поппи Корби-Туч, Элисон Судол, Оливер Мазуччи и другие. Джонни Деппа игравшего Грин-де-Вальда заменит Мадс Миккельсен.

Третья часть "Фантастических тварей" расскажет о борьбе команды волшебников во главе с Ньютоном Саламандером, который был назначен Дамблдором, с темным магом Геллертом Грин-де-Вальдом и его последователями.