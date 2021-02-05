Анастасия Лях .5 февраля, 2021 13

Американская актерская гильдия объявила номинантов на свою премию. Это значит, что появилось представление о том, как будут выглядеть актерские номинации на «Оскаре» 2021.

В категории «лучшая актриса» Гильдия номинировала Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»), Кэри Маллиган («Перспективная девушка»), Эми Адамс («Элегия Хиллбилли»), Ванессу Кирби («Фрагменты женщины») и Виолу Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»).

В категории «лучший актер» номинированы Гари Олдман («Манк»), Энтони Хопкинс («Отец»), Риз Ахмед («Звук металла»), Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза») и Стивен Ян («Минари»).

В номинацию «лучший актерский состав» попали картины «Суд над чикагской семеркой», «Пятеро одной крови», «Одна ночь в Майами», «Ма Рейни: Мать блюза» и «Минари».

Напомним, номинанты на «Оскар» 2021 будут объявлены 15 марта, а сама церемония и оглашение победителей состоятся 25 апреля.