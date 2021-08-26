На CinemaCon презентовали первый трейлер предстоящей четвертой «Матрицы». Сам ролик в сети пока недоступен, но есть его описание.
Аарон Коуч из The Hollywood Reporter написал в Твиттере, что продолжение культовой трилогии Вачовски получило название «Матрица: Воскрешения». В трейлере появляется постаревший бородатый Нео в исполнении Киану Ривза, который посещает психотерапевта (Нил Патрик Харрис), и тот прописывает ему две синие таблетки в день (напомним, красная таблетка означала выход из Матрицы, а синяя — пребывание в Матрице). Затем Нео в кафе случайно встречает Тринити (
Релиз фильма намечен на 16 декабря 2021. Когда будет обнародован трейлер, пока неясно.