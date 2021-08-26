Анастасия Лях .26 августа, 2021 7

На CinemaCon презентовали первый трейлер предстоящей четвертой «Матрицы». Сам ролик в сети пока недоступен, но есть его описание.

Аарон Коуч из The Hollywood Reporter написал в Твиттере, что продолжение культовой трилогии Вачовски получило название «Матрица: Воскрешения». В трейлере появляется постаревший бородатый Нео в исполнении Киану Ривза, который посещает психотерапевта (Нил Патрик Харрис), и тот прописывает ему две синие таблетки в день (напомним, красная таблетка означала выход из Матрицы, а синяя — пребывание в Матрице). Затем Нео в кафе случайно встречает Тринити ( Кэрри-Энн Мосс), однако они не узнают друг друга. Также в ролике присутствует персонаж по имени Морфеус, но играет его не Лоренс Фишберн, а Яхья Абдул-Матин II.

Релиз фильма намечен на 16 декабря 2021. Когда будет обнародован трейлер, пока неясно.