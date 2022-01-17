Анастасия Лях .17 января, 2022 7

На фото: Лесли Грэйс в образе Бэтгерл

В Твиттере появилось фото актрисы Лесли Грэйс в костюме супергероини Бэтгерл. Лесли сама поделилась снимком с фанатами.

Напомним, предстоящий фильм «Бэтгерл» — сольник о происхождении одноименной дисишной супергероини, под маской которой скрывается Барбара Гордон, дочь Джима Гордона, комиссара полиции Готэма.

Комиссара сыграет Дж. К. Симмонс. Майкл Китон вернется к роли Бэтмена спустя тридцать лет. Главного антагониста по прозвищу Светлячок изобразит Брендан Фрэйзер.

Фильм выйдет на стриминге HBO Max в этом году, но точной даты пока нет.