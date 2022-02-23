Таня Гончаренко .23 февраля, 2022 6

В сети появились первые снимки Киллиана Мерфи в образе главного героя фильма "Оппенгеймер", над которым работает Кристофер Нолан.

Фото на котором Мерфи изображен пристально смотрящим, в шляпе и курящим сигарету опубликовало издание The Hollywood Reporter

Исторический байопик расскажет историю физика-теоритика Джулиуса Роберта Оппенгеймера, под руководством которого разрабатывалась атомная бомба во время Второй мировой войны. Картина имеет очень "звездный" состав. Помимо Мерфи, в картине снимаются Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни мл., Флоренс Пью, Рами Малек и Джош Хартнетт. Сообщается также, что в ленте появится Кеннет Брана ("Смерть на Ниле").

Студия Universal позиционирует фильм как "эпический триллер, погружающий зрителя в захватывающий парадокс загадочного человека, который должен рискнуть уничтожить мир, чтобы спасти его".

Лента выйдет в прокат 21 июля 2023 года.