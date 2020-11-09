Появилось первое фото со съемок третьего «Человека-паука»

Анастасия Лях .9 ноября, 2020 9

Актер Том Холланд выложил в Инстаграм первый снимок со съемок пока что безымянного триквела «Человека-паука» .

На нем Холланд изображен в костюме Спайдермена. Лицо скрыто под маской, а поверх супергеройской маски надета защитная маска. Фотографию актер подписал так: «Носите маски. У меня их две».

Съемки третьего фильма стартовали на прошлой неделе в Атланте. Сюжет хранится в тайне, но по слухам действие развернется в мультивселенной, где будет несколько версий Питера Паркера (опять же по слухам к своим ролям могут вернуться Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, а Эмма Стоун может сыграть Гвен-паука ).

Наверняка известно, что Джейми Фокс вернется к роли злодея Электро из «Высокого напряжения», а Бенедикт Камбербэтч в роли Доктора Стрэнджа выступит наставником героя Холланда вместо Тони Старка.

Релиз запланирован на декабрь 2021.