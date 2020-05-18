Появилось первое изображение нового Блэйда

Анастасия Лях .18 мая, 2020 12

Актер Махершала Али выложил в Инстаграм первый эскиз нового Блэйда. В рисунке без труда узнаются характерные стрижка и меч супергероя.

Напомним, о том, что киностудия Marvel запускает в производство ремейк «Блэйда», стало известно в прошлом году. Тогда же звезда «Зеленой книги» и третьего сезона «Настоящего детектива» Махершала Али был назван исполнителем главной роли.

Также напомним, что марвеловский супергерой Блэйд — это охотник на вампиров, который сам наполовину является вампиром. В конце 90-х — начале нулевых Блэйда сыграл Уэсли Снайпс в одноименной трилогии.

В настоящее время ремейк с Махершалой Али находится на подготовительной стадии. Непосредственно продакшен начнется не раньше 2021 года.