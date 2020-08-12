Анастасия Лях .12 августа, 2020 0

На фото: Том Холланд в образе Человека-паука

Видимо, студия Marvel перебирает все возможные подзаголовки со словом «home» («домой»).

Напомним, очередная перезагрузка франшизы о Питере Паркере стартовала фильмом «Человек-паук : Возвращение домой», а продолжилось сиквелом под названием « Человек-паук : Вдали от дома». Затем, на этапе разработки триквела, прошел слух, будто третья часть выйдет под заглавием « Человек-паук : Хоум-ран» .

Теперь же инсайдер Чарльз Мерфи на своем сайте Murphy’s Multiverse утверждает, что новое приключение Паркера озаглавлено « Spider-Man : Homesick» (« Человек-паук : Тоска по дому»). И добавляет, что в Атланте уже якобы начали возводить декорации для съемок.