Таня Гончаренко .8 сентября, 2021 7

Уже 17 сентября на экраны вернется излюбленное шоу молодежи "Сексуальное просвещение".

В предверии премьеры третьего сезона опубликован полноценный трейлер на ютуб-канале Netflix.

Продолжение сериала насчитывает 8 эпизодов, которые выйдут все сразу на стриминговом сервисе.

Сезон расскажет о жизни учеников старшей школы Мурдэйл под руководством новой директрисы, которую сыграла Джемайма Кёрк. Главные роли в шоу снова исполняют Эйса Баттерфилд, Джиллиан Андерсон и Эмма Маки. К ним присоединятся другие персонажи, роли которых исполнили певец Дуа Салех и Джейсон Айзекс («Ярость»).