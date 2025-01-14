sonyazhytkova .14 января, 2025 8

Голосування розпочалося 8 січня 2025 року і мало завершитися 14 січня, з оголошенням номінацій 17 січня. Проте в день старту процесу більше 10 тисяч людей були евакуйовані через масштабні пожежі, що спалахнули напередодні.

Спочатку Академія оголосила про подовження голосування на два дні, перенісши оголошення номінацій на 19 січня 2025 року. Однак через подальші руйнівні наслідки пожеж було ухвалено нове рішення. Як повідомляє Deadline, крайній термін для голосування тепер 17 січня 2025 року, а самі номінації будуть оголошені 23 січня.

Церемонія нагородження "Оскар" залишається без змін і відбудеться 2 березня 2025 року. Натомість обід для номінантів, запланований на 10 лютого, скасовано без можливості перенесення.

Згідно з новим графіком, номінації будуть оголошені вже після інавгурації президента США 20 січня 2025 року, що збігається з відкриттям Санденсського кінофестивалю. Фестиваль пройде в Солт-Лейк-Сіті з 23 січня по 2 лютого 2025 року і не буде відкладений через пожежі.

Джерело: Мovieweb