sonyazhytkova .20 ноября, 2024 12

Після блискучого успіху першого сезону, Netflix і BBC анонсували запуск продовження захоплюючої історії Піп Фіц-Амобі у другому сезоні серіалу.

Другий сезон серіалу, що складається з шести серій, буде заснований на другому романі Холлі Джексон "Good Girl, Bad Blood". Сценарій напишуть сама Джексон та Попі Коган, авторка першого сезону. Зйомки стартують наступного року.

У новому сезоні Піп, яка після розслідування справи Енді Белл вирішила залишити детективну діяльність, знову змушена повернутися до розслідування, коли ключовий свідок Джеймі Рейнольдс зникає напередодні суду Макса Гастінга. Емма Майерс, відома завдяки ролі Енід Сінклер у "Венздей", повернеться до ролі Піп, а Зейн Ікбал знову зіграє Раві Сінга.

Серіал, заснований на бестселері Джексон, став справжнім хітом, зібравши мільйони переглядів на Netflix, ставши лідером на BBC iPlayer, а також повернувши роман до топу бестселерів New York Times.

Є можливість для подальших сезонів, адже серія книг Джексон містить ще два томи — "As Good as Dead" і "Kill Joy". Авторка і сценаристи з нетерпінням чекають на продовження, а фанати можуть розраховувати на нові захоплюючі пригоди Піп Фіц-Амобі, яка знову повернеться до Літтл Кілтона.

Джерело: Deadline