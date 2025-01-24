sonyazhytkova .24 января, 2025 6

Комедійно-драматичний серіал "Праведні Джемстоуни" наближається до фіналу.

Творець шоу, Денні МакБрайд, в інтерв’ю для GQ підтвердив, що четвертий сезон стане останнім, пожартувавши, що "Бог сказав, що час настав. Ми виконали все, що мали". Водночас він підкреслив, що завершення серіалу відчувається природно, оскільки новий сезон логічно завершує всі сюжетні лінії та персонажів, надаючи історії відчуття завершеності.

Телешоу "Праведні Джемстоуни" розповідає про впливову сім'ю євангелістів, чия історія переплетена не лише з благодійністю, але й з корупцією та жадібністю. Незважаючи на нескінченні конфлікти, члени родини залишаються міцно пов'язаними, і в новому сезоні їхня взаємозалежність стане справжнім випробуванням, коли вони намагатимуться рухатися вперед, не відмовляючись від своєї темної спадщини.

Денні МакБрайд виконує роль Джессі Джемстоун, а разом із ним у головних ролях з'являються Адам Девін (Кельвін Джемстоун), Джон Гудман (Елай Джемстоун), Еді Паттерсон (Джуді Джемстоун), Кассіді Фріман (Ембер Джемстоун). Крім того, у серіалі можна побачити Тіма Балца (Б.Дж.), Тоні Кавалеро (Кіф Чеймберс), Грега Аллана Вільямса (Мартін Імари), Скайлера Гісондо (Гідеон Джемстоун), Уолтона Гоггінса (Бейбі Біллі Фріман) та інших.

Творцем і сценаристом серіалу є Денні МакБрайд, а режисерами й виконавчими продюсерами виступили він сам, Джоді Гілл та Девід Гордон Грін. Четвертий сезон серіалу вийде в березні, хоча точна дата прем'єри ще не оголошена.

Джерело: Deadline