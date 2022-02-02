Таня Гончаренко .2 февраля, 2022 7

Предстоящий мини-сериал "Предложение", который расскажет закулисную историю создания одной из самых знаменитых гангстерских драм в истории кино - "Крестного отца", обзавелся официальным тизером.

Ролик опубликован на Ютуб-канале Paramount+, где состоится релиз проекта.

Мини-сериал расскажет о множестве препятствий на пути к экранизации романа Марио Пьюзо, с которыми столкнулись сам Кополла и продюсеры ленты Альберт С. Радди и Роберт Эванс.

В "Предложении" сыграли Майлз Теллер в роли Альберта С. Радди, Мэттью Гуд в роли легендарного продюсера Роберта Эванса, Джуно Темпл в роли агента Бетти Маккартт, Джованни Рибизи в роли реального криминального авторитета Джо Коломбо, Дэн Фоглер в роли режиссера Френсиса Форда Копполы, Берн Горман в роли промышленника Чарльза Блудорна, Колин Хэнкс в роли бизнес-магната Барри Лапидуса и Патрик Галло в роли автора Марио Пьюзо.

Напомним, что до обвинений в сексуальных домогательствах, в сериале снимался Арми Хаммер, но его заменил Теллер.

Премьера мини-сериала запланирована на 28 апреля этого года.