Таня Гончаренко .21 декабря, 2021 8

На YouTube-канале студии Universal представлен трейлер картины "Варяг" со звездным составом.

В актерсом касте состоят Александр Скарсгард, который сыграл наследника предводителя викингов Амлета, Николь Кидман, Аня Тейлор-Джой, Бьорк, Уиллем Дефо и другие.

Постановщиком картины значится Роберт Эггерс.

События происходят в Исландии в начале Х века. Амлет одержим идеей мести своему дяде Фьельниру, за то, что тот убил его отца, а также взял в плен его мать.

В официальном описании, киностудия Focus Features охарактеризовала картину как "наполненную действием эпопею, в которой представлен история молодого принца викингов в его стремлении отомстить за убийство своего отца".

Премьера исторического фильма запланирована на 22 апреля следующего года.