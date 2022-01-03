Таня Гончаренко .3 января, 2022 9

Шестой сезон "Острых козырьков" станет заключительным. Канал BBC представили первый трейлер сезона, который дебютирует в начале 2022 года.

К своим ролям вернутся Киллиан Мерфи, Том Харди, Пол Андерсон, Финн Коул, Аня Тейлор-Джой, Софи Рандл, а также Стивен Грэхэм.

"Острые козырьки" — сериал о преступном клане Шелби, который орудует в Бирмингеме начала двадцатого века.

Ранее, создатели шоу озвучили новость, что после выхода последнего сезона будет снят полнометражный фильм, съёмки которого намечены на 2023-й.