Анастасия Лях .8 января, 2020 6

На фото: Кадр из фильма "Ирландец"

Американская продюсерская гильдия объявила номинантов на свою премию. Обычно они перекликаются с номинантами на «Оскар» в категории «лучший фильм года».

В номинацию попали следующие картины: «Джокер», «Ирландец», «Однажды в Голливуде», «1917», «Брачная история», «Паразиты», «Маленькие женщины», «Ножи наголо», «Аутсайдеры» («Форд против Феррари») и «Кролик Джоджо».

13 января, когда будут объявлены номинанты на «Оскар», можно будет сличить списки. Победители премии Гильдии продюсеров США станут известны 18 января.

Отметим, что в прошлом году Гильдия назвала лучшим фильмом «Зеленую книгу», которая впоследствии стала лучшей и на «Оскаре».