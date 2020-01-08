Американская продюсерская гильдия объявила номинантов на свою премию. Обычно они перекликаются с номинантами на «Оскар» в категории «лучший фильм года».
В номинацию попали следующие картины: «Джокер», «Ирландец», «Однажды в Голливуде», «1917», «Брачная история», «Паразиты», «Маленькие женщины», «Ножи наголо», «Аутсайдеры» («Форд против Феррари») и «Кролик Джоджо».
13 января, когда будут объявлены номинанты на «Оскар», можно будет сличить списки. Победители премии Гильдии продюсеров США станут известны 18 января.
Отметим, что в прошлом году Гильдия назвала лучшим фильмом «Зеленую книгу», которая впоследствии стала лучшей и на «Оскаре».
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую