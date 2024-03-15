sonyazhytkova .15 марта, 2024 3

Джерела підтверджують, що комедійно-драматичний серіал, який отримав премію «Еммі» від FX on Hulu, продовжиться і на четвертий сезон, який буде знятий на тлі третього в Чикаго.

Поки що немає офіційного підтвердження продовження і представник телеканалу FX відмовився коментувати ці чутки. Проте, останнім часом в місцевих засобах масової інформації Чикаго все частіше з'являються поголоски про можливість зйомок додаткових епізодів поза рамками третьої частини серіалу "Ведмідь".

Цей крок спровокував гучні розмови про те, чи може це бути останній розділ популярної комедії про ресторан — аналогічна ситуація сталася з іншим успішним серіалом від FX, «Атланта», який завершився після зйомок третього та четвертого сезонів підряд. Проте, за даними джерел, це ще не вирішено, і можливість п'ятої частини «Ведмедя» залишається відкритою.

Щодо причин, чому сезони 3 і 4 знімаються підряд, одним з пояснень є розклад знімальної групи, оскільки переможці премії «Еммі» Джеремі Аллен Уайт та Айо Едебірі отримали численні пропозиції від режисерів про участь у масштабних проєктах. Уайт вже зарекомендував себе як головний актор у фільмі «Залізний кіготь». Так само, як і зірки «Ведмедя» Едебірі та Ебон Мосс-Бахрак.

Третя частина "Ведмедя" вийде у червні на Hulu. Зйомки вже розпочалися у Чикаго. Серіал отримав численні нагороди, включаючи 10 "Еммі" за перший сезон та "Золотий глобус" за другий.

Джерело: Deadline