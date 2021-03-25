Анастасия Лях .25 марта, 2021 10

Студия Disney на днях обнародовала новые даты релизов своих проектов. Марвеловская «Черная вдова» опять перенесена на попозже, сообщает The Hollywood Reporter.

Как и предполагалось, фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и на потоковом сервисе Disney+, как это было с диснеевской «Мулан» и пиксаровской «Душой». Только не 7 мая, как было анонсировано ранее, а 9 июля. Напомним, изначально «Черная вдова» должна была добраться до кинотеатров еще весной 2020, но грянула пандемия.

Аналогично в прокат и онлайн выйдет также фэшн-фэнтези «Круэлла» с Эммой Стоун, релиз которой намечен на 28 мая.