Студия Disney на днях обнародовала новые даты релизов своих проектов. Марвеловская «Черная вдова» опять перенесена на попозже, сообщает The Hollywood Reporter.

Как и предполагалось, фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и на потоковом сервисе Disney+, как это было с диснеевской «Мулан» и пиксаровской «Душой». Только не 7 мая, как было анонсировано ранее, а 9 июля. Напомним, изначально «Черная вдова» должна была добраться до кинотеатров еще весной 2020, но грянула пандемия.

Аналогично в прокат и онлайн выйдет также фэшн-фэнтези «Круэлла» с Эммой Стоун, релиз которой намечен на 28 мая.

Очередные переносы также постигли фильмы «Шан-Чи и легенда десяти колец» (3 сентября вместо 9 июля), «Главный герой» (13 августа), «King’s Man: Начало» (22 декабря), «Смерть на Ниле» (11 февраля 2022).