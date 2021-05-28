Анастасия Лях .28 мая, 2021 3

Как сообщает Deadline, мировая премьера долгожданной фантастики Дени Вильнева «Дюна» состоится на Венецианском кинофестивале в сентябре 2021.

Точные сроки проведения смотра будут объявлены позже, но договоренность режиссера с организаторами фестиваля уже подтверждена. Пять лет назад именно в Венеции прошла премьера другой научной фантастики Вильнева, фильма «Прибытие».

Напомним, «Дюна» — экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта, повествующего о далеком будущем, где путешествовать в межгалактическом пространстве можно с помощью «волшебной специи», но достать порошок можно лишь на пустынной планете Арракис, где обитают гигантские черви. Кто владеет специей — тот правит космосом.