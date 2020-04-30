Анастасия Лях .30 апреля, 2020 4

Как сообщает Collider, ссылаясь на слова режиссера Чада Стахелски, четвертая глава экшен-франшизы о бывшем наемнике Джоне Уике в исполнении Киану Ривза, скорее всего, не попадет в кинотеатры в заявленный срок.

По словам постановщика, производство картины определенно задерживается из-за эпидемии коронавируса и невозможности работать в условиях карантина, так что едва ли получится сохранить ранее запланированный график.

Также Стахелски добавил, что Киану Ривз согласно контракту сперва должен будет закончить съемки в четвертой «Матрице», которые были прерваны и приостановлены из-за пандемии, и только потом актер сможет вернуться к образу Уика. Так что даже ориентировочную дату выхода продолжения режиссер на сегодняшний день озвучить не может.

Напомним, релиз «Джона Уика 4» был намечен на 21 мая 2021 года.