Анастасия Лях .9 ноября, 2020 11

Студия Warner объявила о переносе релиза третьей части фэнтезийной франшизы «Фантастические звери и места их обитания», которая является приквелом поттерианы, сообщает Variety.

Выход триквела планировался на осень 2021 года. Теперь ориентировочное время проката — лето 2022. Причиной переноса на этот раз стал… нет, не коронавирус, а Джонни Депп. На днях стало известно, что Warner попросила актера отказаться от роли главного антагониста Гриндельвальда, которого Депп играл в первых двух картинах. Неофициально основанием для увольнения стало решение суда, который вынес вердикт в пользу бывшей супруги Деппа Эмбер Херд, обвинившей звезду в домашнем насилии.

Напомним, британская газета The Sun опубликовала ряд статей, в которых описывались случаи избиения Деппом Эмбер Херд. Депп в свою очередь подал иск, обвиняющий газету в клевете. Этот иск он проиграл, то есть суд признал, что случаи насилия имели место. Сообщив в соцсетях об уходе из проекта «Фантастические звери», актер добавил, что подаст апелляцию и будет и дальше доказывать свою правоту.

Теперь Warner, Джоан Роулинг и режиссер Дэвид Йейтс заняты поисками замены на роль злодея.