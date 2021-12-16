Как сообщает Deadline, студия Universal перенесла релиз десятого, предпоследнего, «Форсажа».
Но фанаты могут сильно не огорчаться. Премьера переехала всего лишь на полтора месяца вперед с 7 апреля на 19 мая 2023 года. Причина переноса не уточняется. Возможно, студия решила быть ближе к летнему сезону, чтобы позиционировать премьеру как самый ожидаемый летний блокбастер.
Напомним, «Форсаж 9» вышел в мае—июне 2021 и стал главным кассовым хитом эпохи пандемии. Ранее сообщалось, что одиннадцатый «Форсаж» станет последним в основной франшизе, но вселенная продолжится