Анастасия Лях .16 апреля, 2021 6

Издание Rappler побеседовало с директором Каннского фестиваля Тьерри Фремо и выяснило некоторые детали предстоящего смотра.

Напомним, из-за пандемии прошлогодний Каннский смотр не состоялся, так как организаторы не хотели переносить мероприятие в онлайн-формат . По словам Фремо, в этом году фестиваль состоится, и пройдет он с 6 по 17 июля в традиционном живом формате. Некоторые фильмы, заявленные в прошлогодней программе, будут показаны в этом году. Так, летом на Лазурном пройдут премьеры «Французского вестника» Уэса Андерсона и «Бенедетты» Пола Верховена.

Полная конкурсная и внеконкурсная программы будут объявлены позже, предположительно в конце мая или начале июня.