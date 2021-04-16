Издание Rappler побеседовало с директором Каннского фестиваля Тьерри Фремо и выяснило некоторые детали предстоящего смотра.
Напомним,
Полная конкурсная и внеконкурсная программы будут объявлены позже, предположительно в конце мая или начале июня.
Анастасия Лях .16 апреля, 2021 0 6
На фото: Кадр из фильма "Французский вестник"
Издание Rappler побеседовало с директором Каннского фестиваля Тьерри Фремо и выяснило некоторые детали предстоящего смотра.
Напомним,
Полная конкурсная и внеконкурсная программы будут объявлены позже, предположительно в конце мая или начале июня.
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