Анастасия Лях .19 октября, 2021 8

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Disney в очередной раз перенесла релиз многострадального пятого фильма приключенческой франшизы про Индиану Джонса.

Теперь вместо 29 июля 2022 года картина доберется до зрителей в лучшем случае 30 июня 2023 (если до того времени не произойдут новые изменения в графике). Студия объясняет, что на решение повлияли задержки в производстве и неутихающая пандемия.

Напомним, предстоящий пятый фильм, у которого пока что нет официального названия, станет последним появлением Харрисона Форда в образе героя кнута и шляпы, дерзкого и авантюристского искателя древностей. В режиссерском кресле находится постановщик «Логана» и «Форда против Феррари» Джеймс Мэнголд.