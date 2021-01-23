Анастасия Лях .23 января, 2021 4

На фото: Кадр из фильма "Не время умирать"

Чего и следовало ожидать. Как сообщает Variety, студия MGM в очередной раз перенесла релиз 25-го фильма бондианы с весны на осень.

Напомним, картина, получившая название «Не время умирать», должна была выйти на экраны еще весной 2020. Из-за пандемии и связанного с ней карантина прокат был отложен до осени 2020. Затем грянула вторая волна «ковида» и премьера переехала на весну 2021. И вот теперь, поскольку вирус никуда не делся и большая часть американских кинотеатров остается закрытой «до лучших времен», выход долгожданного шпионского экшена переезжает на осень 2021. То есть вместо анонсированного 2 апреля «Не время умирать» доберется до умирающих от нетерпения фанатов аж 8 октября.

Также напомним, что 25-я серия бондианы станет последним появлением Дэниэла Крэйга в роли 007. Режиссером картины выступил Кэри Фукунага, а главного антагониста изобразил Рами Малек.

Тем временем студия Sony перенесла новых «Охотников за привидениями» с лета 2021 на осень, а экранизацию комикса «Морбиус» и вовсе отбросила до января 2022.