Студия Universal обнародовала первый тизер слэшера «Хэллоуин убивает» и новую дату релиза.
Напомним, фильм, являющийся сиквелом «Хэллоуина» 2018 года выпуска, изначально должен был оказаться в кинотеатрах 16 октября 2020, но пандемия коронавируса, как водится, нарушила планы. Теперь «Хэллоуин убивает» доберется до зрителей 15 октября 2021.
Сюжет держится в секрете, но известно, что Джейми Ли Кертис вновь сыграет Лори Строуд, которая вновь столкнется с
Соответственно фильм «Хэллоуин заканчивается», которым завершится новая трилогия и вся франшиза, выйдет в октябре 2022.