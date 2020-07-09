Анастасия Лях .9 июля, 2020 9

На фото: Кадр из тизера фильма "Хэллоуин убивает"

Студия Universal обнародовала первый тизер слэшера «Хэллоуин убивает» и новую дату релиза.

Напомним, фильм, являющийся сиквелом «Хэллоуина» 2018 года выпуска, изначально должен был оказаться в кинотеатрах 16 октября 2020, но пандемия коронавируса, как водится, нарушила планы. Теперь «Хэллоуин убивает» доберется до зрителей 15 октября 2021.

Сюжет держится в секрете, но известно, что Джейми Ли Кертис вновь сыграет Лори Строуд, которая вновь столкнется с убийцей-психопатом Майклом Майерсом. В режиссерском кресле находится создатель «Хэллоуина» 2018 Дэвид Гордон Грин.

Соответственно фильм «Хэллоуин заканчивается», которым завершится новая трилогия и вся франшиза, выйдет в октябре 2022.