Таня Гончаренко .28 декабря, 2021 8

Вслед за презентацией официального трейлера, Warner Bros. поделились ещё одним промо-роликом предстоящего фильма основанного на комиксах DC "Бэтмэн".

Опубликованный тизер на Ютуб-канале кинокомпании носит название "The Bat and The Cat" ("Мышь и кошка").

В предстоящей картине Мэтта Ривза, Бэтмэна играет Роберт Паттинсон, а Женщину-кошку — Зои Кравиц.

Увидеть ленту в кинотеатрах можно будет с 3 марта 2022 года.