Анастасия Лях .23 октября, 2020 5

Студия Sony перенесла выход фильма «Охотники за привидениями: Наследники», который станет одновременно и сиквелом оригинальной дилогии 80-х , и ее перезапуском.

Ожидалось, что релиз состоится в марте 2021 года. Теперь старт проката запланирован на 11 июня 2021. Это вполне логично, так как у «Охотников…» формат легкого летнего блокбастера.

Напомним, что изначально фильм и вовсе должен был попасть в кинотеатры в июле 2020, но пандемия коронавируса, как известно, разрушила планы не одной только киностудии Sony.