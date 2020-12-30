Анастасия Лях .30 декабря, 2020 8

Студия DreamWorks Animation перенесла релиз анимации «Бэби Босс 2: Семейный бизнес» на полгода вперед, сообщает The Hollywood Reporter.

Мультфильм планировалось выпустить 25 марта 2021. Однако теперь его старт в прокате намечен на 17 сентября 2021 года. Причина переноса, скорее всего, кроется в неуверенности студии, что к марту американские кинотеатры, которые в большинстве своем все еще остаются закрытыми из-за пандемии, смогут открыться.