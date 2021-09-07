Таня Гончаренко .7 сентября, 2021 7

Sony Pictures в очередной раз изменила дату релиза в США "Веном 2" - сообщает THR.

Правда, в этот раз премьеру сместили на более ранний срок - 1 октября вместо 15 октября.

Это связано с успехом другого кинокомикса — «Шан-Чи и легенда десяти колец» студии Marvel. За первые выходные после релиза «Шан-Чи» собрал в прокате почти 130 миллионов долларов, что гораздо выше всех прогнозов и в очередной раз подтверждает интерес публики к супергеройской тематике.

Напомним, сюжет фильма - это продолжение истории журналиста Эдди Брока, который волею случая оказался одним целым с инопланетным симбиотом.