Анастасия Лях .25 января, 2021 15

Сиквел кассового хоррора «Тихое место» с Эмили Блант не выйдет весной, как ожидалось, сообщает Variety.

Напомним, изначально продолжение современного «немого» хита о постапокалиптическом мире, в котором нужно хранить тишину, чтобы не накликать обладающих сверхчеловеческим слухом монстров-людоедов , должно было выйти еще весной 2020, но из-за пандемии релиз был перенесен сперва на неопределенный срок, а затем на весну 2021. Однако теперь в связи с неутихающей второй волной коронавируса, из-за которой большая часть американских кинотеатров остается закрытой, Paramount объявила о новом переносе. Обновленная дата выхода — 17 сентября 2021.