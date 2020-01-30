Анастасия Лях .30 января, 2020 13

В Сети появился первый тизер девятого «Форсажа». Хотя это не столько тизер, сколько видеофрагмент.

В нем мы видим, что Доминик Торетто зажил тихой семейной жизнью вместе с возлюбленной Летти и симпатичным кучерявым сынишкой. Но, ясное дело, герою придется вернуться к лихим погоням и конфронтации с плохими парнями.

Впрочем, в девятой серии пакостить будет, скорее всего, не антагонист, а антагонистка, так как к своей роли возвращается Шарлиз Терон, игравшая хакершу-злодейку в восьмом «Форсаже».

Напомним, премьера полноценного трейлера должна состояться 31 января на специальном помпезном мероприятии в Майами.