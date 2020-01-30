В Сети появился первый тизер девятого «Форсажа». Хотя это не столько тизер, сколько видеофрагмент.
В нем мы видим, что Доминик Торетто зажил тихой семейной жизнью вместе с возлюбленной Летти и симпатичным кучерявым сынишкой. Но, ясное дело, герою придется вернуться к лихим погоням и конфронтации с плохими парнями.
Впрочем, в девятой серии пакостить будет, скорее всего, не антагонист, а антагонистка, так как к своей роли возвращается Шарлиз Терон, игравшая
Напомним, премьера полноценного трейлера должна состояться 31 января на специальном помпезном мероприятии в Майами.
Однозначно, надо ждать трейлера.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут ==>> shre.su/VS50 смотрел, что и вам рекомендую