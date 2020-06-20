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Напомним, что изначально главным антагонистом в «Лиге справедливости» должен был быть именно Дарксайд, но на этапе постпродакшена, когда проект дорабатывал и заканчивал Джосс Уидон, злодей был заменен на Степного волка.
Студия Warner, несмотря на требовательные просьбы и петиции фанатов, долгое время не хотела финансировать и выпускать версию Зака Снайдера, но в итоге уступила дисишной фанбазе. Релиз режиссерской «Лиги справедливости» запланирован на 2021 год на потоковом сервисе HBO Max.