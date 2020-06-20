Анастасия Лях .20 июня, 2020 8

В Сети появился 30-секундный тизерный фрагмент режиссерской версии «Лиги справедливости» от Зака Снайдера.

В ролике можно увидеть Чудо-женщину в исполнении Галь Гадот, которая находит в пещере изображение Дарксайда, могущественного суперзлодея родом с планеты Апоколипс. Тональность ролика очень драматичная, мрачная и пафосная, в духе Снайдера.

Напомним, что изначально главным антагонистом в «Лиге справедливости» должен был быть именно Дарксайд, но на этапе постпродакшена, когда проект дорабатывал и заканчивал Джосс Уидон, злодей был заменен на Степного волка.

Студия Warner, несмотря на требовательные просьбы и петиции фанатов, долгое время не хотела финансировать и выпускать версию Зака Снайдера, но в итоге уступила дисишной фанбазе. Релиз режиссерской «Лиги справедливости» запланирован на 2021 год на потоковом сервисе HBO Max.