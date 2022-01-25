Таня Гончаренко .25 января, 2022 3

Экранизацией популряной сказки Карло Коллоди "Пиноккио" занялся обладель "Оскара" Гильермо дель Торо. Стриминг Netflix представил первый тизер кукольного мультфильма.

В ролике повествование ведется от имени Себастьяна Дж. Крикета, сверчка, который жил в деревянном сердце Пиноккио.

Главные герои в кукольной анимации "Пиноккио" получили голоса от звездных актеров. Сверчка озвучил Юэн Макгрегор. Кроме того, в озвучке приняли участие Грегори Манн, Дэвид Брэдли, Тильда Суинтон, Кристоф Вальц, Кейт Бланшетт, Рон Перлман и другие.

Премьера мультфильма должна состояться в декабре 2022 года.