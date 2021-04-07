Анастасия Лях .7 апреля, 2021 5

На фото: Кадр из фильма "Те, кто желает мне смерти"

Вышел премьерный трейлер фильма «Те, кто желает мне смерти» с Анджелиной Джоли в главной роли.

Джоли играет женщину-пожарного Ханну, которая переживает депрессию и винит себя после гибели трех подростков, которых ей не удалось спасти во время лесного пожара. Поэтому когда она встречает двенадцатилетнего мальчика, что оказался в серьезной беде и нуждается в помощи, то оказывается готовой ради парня на все.

Сценаристом и режиссером триллера выступил Тейлор Шеридан, автор «Сикарио» и сериала «Йеллоустоун», уже пробовавший себя в режиссуре на проектах «Любой ценой» и «Ветреная река». У Шеридана уже выработался выразительный, узнаваемый стиль: суровые, жесткие истории про негламурную и нецентральную Америку.

Премьера «Те, кто желает мне смерти» в Украине запланирована на 6 мая. Помимо Джоли в фильме снялись Николас Холт, Джон Бернтал, Эйдан Гиллен и другие.