Вышел премьерный трейлер фильма «Те, кто желает мне смерти» с Анджелиной Джоли в главной роли.
Джоли играет
Сценаристом и режиссером триллера выступил Тейлор Шеридан, автор «Сикарио» и сериала «Йеллоустоун», уже пробовавший себя в режиссуре на проектах «Любой ценой» и «Ветреная река». У Шеридана уже выработался выразительный, узнаваемый стиль: суровые, жесткие истории про негламурную и нецентральную Америку.
Премьера «Те, кто желает мне смерти» в Украине запланирована на 6 мая. Помимо Джоли в фильме снялись Николас Холт, Джон Бернтал, Эйдан Гиллен и другие.