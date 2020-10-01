Потоковый сервис Amazon выложил премьерный трейлер продолжения культовой комедии «Борат» с Сашей Бароном Коэном.
Как мы уже писали, сиквел получил название «Борат: Подарок в виде порнографической мартышки
В сиквеле Борат отправляется в Америку вместе с дочерью, которая считает его самым умным, интервьюирует сторонников Трампа и разбирается своеобразными методами с коронавирусом.
Цифровой релиз фильма состоится 23 октября, накануне президентских выборов в США, которые намечены на ноябрь 2020 года.