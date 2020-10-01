Анастасия Лях .1 октября, 2020 5

Потоковый сервис Amazon выложил премьерный трейлер продолжения культовой комедии «Борат» с Сашей Бароном Коэном.

Как мы уже писали, сиквел получил название «Борат: Подарок в виде порнографической мартышки вице-президенту Майку Пенсу, который может принести пользу умирающей нации Казахстана». Саша Барон Коэн вновь сыграл казахского журналиста Бората Сагдиева.

В сиквеле Борат отправляется в Америку вместе с дочерью, которая считает его самым умным, интервьюирует сторонников Трампа и разбирается своеобразными методами с коронавирусом.

Цифровой релиз фильма состоится 23 октября, накануне президентских выборов в США, которые намечены на ноябрь 2020 года.