Вышел первый трейлер фильма «
По сюжету Питер Паркер, тайный член команды Мстителей, больше не может жить жизнью обычного школьника, так как его личность раскрыта и теперь все знают, что именно он скрывается под маской
Режиссером выступает Джон Уоттс, снявший предыдущие части «Возвращение домой» и «Вдали от дома». В ролях заняты Бенедикт Камбербэтч, Зендая, Джейкоб Баталон, Мариса Томей, Дж. К. Симмонс, Джейми Фокс, Альред Молина (последние вернутся к образам суперзлодеев Электро и Доктора Осьминога).
Релиз намечен на 16 декабря 2021.