Анастасия Лях .25 августа, 2021 8

Вышел первый трейлер фильма « Человек-паук : Нет пути домой», третьей части сольника про Питера Паркера в исполнении Тома Холланда от студий Sony и Marvel.

По сюжету Питер Паркер, тайный член команды Мстителей, больше не может жить жизнью обычного школьника, так как его личность раскрыта и теперь все знают, что именно он скрывается под маской Человека-паука . Питеру не нравится новая жизнь публичного супергероя, и он обращается за помощью к Доктору Стрэнджу, чтобы вернуть свою анонимность назад.

Режиссером выступает Джон Уоттс, снявший предыдущие части «Возвращение домой» и «Вдали от дома». В ролях заняты Бенедикт Камбербэтч, Зендая, Джейкоб Баталон, Мариса Томей, Дж. К. Симмонс, Джейми Фокс, Альред Молина (последние вернутся к образам суперзлодеев Электро и Доктора Осьминога).

Релиз намечен на 16 декабря 2021.