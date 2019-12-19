Премьера трейлера: «Довод» Кристофера Нолана

Анастасия Лях .19 декабря, 2019 6

В Сети появился долгожданный трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Tenet», что переводится как «Довод», но в украинском прокате фигурирует как «Тенет».

«Довод» — это экшен-триллер с участием Джона Дэвида Вашингтона (сына Дензела Вашингтона, блеснувшего в «Черном клановце»), Роберта Паттинсона, Майкла Кейна, Элизабет Дебики, Клеманс Поэзи, Кеннета Браны. Его сюжет держится в строжайшем секрете, и, собственно, трейлер тоже мало что объясняет.

Речь о предотвращении Третьей мировой войны, но Нолан, как и в «Начале», играет с реальностью, так что пока понятно, что ничего непонятно.

Релиз в Украине запланирован на 16 июля.