Анастасия Лях .13 марта, 2020 5

Вышел новый трейлер многообещающей пиксаровской анимации «Душа», которая может стать таким же прорывом, как «Мыслями наизнанку».

Главный герой истории — школьный учитель музыки Джо Гарднер, который обожает играть джаз. Однажды ему удается договориться о выступлении на сцене джазового клуба. Но планы перечеркивает несчастный случай. Когда душа Джо отделяется от тела, она переносится в место, где рождаются и развиваются все души прежде, чем попасть в тело новорожденного ребенка. В этом месте герой поймет, что означает «иметь душу».

В режиссерском кресле находится Пит Доктер, создатель «Вверх» и «Мыслями наизнанку». Релиз в Украине запланирован на 18 июня.