Анастасия Лях .10 сентября, 2020 4

В Сети появился первый трейлер долгожданной «Дюны», экранизации одноименного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта от режиссера Дени Вильнева, подарившего нам «Бегущего по лезвию 2049» и «Прибытие».

Напомним, «Дюна» — история, разворачивающаяся в далеком будущем, где человечество свободно путешествует по космосу и осваивает новые планеты. Планеты контролируются богатыми феодальными семьями. Основная борьба между кланами разворачивается за планету Арракис, которая богата на уникальное вещество, необходимое для межзвездной навигации.

В ролях заняты Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Зендая, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Дэйв Батиста, Стеллан Скарсгард, Шарлотта Рэмплинг.

Украинский релиз запланирован на 17 декабря.