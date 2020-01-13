Анастасия Лях .13 января, 2020 7

Вышел первый трейлер еще одной после «Венома» истории марвеловского антигероя от киностудии Sony.

Напомним, Морбиус — это в прошлом выдающийся ученый-биохимик , страдающий неизлечимым смертельным недугом. В надежде преодолеть болезнь он подвергает себя опасному эксперименту, и результат действительно оказывается ошеломительным. Но с побочными эффектами. Герой превращается в вампира.

Роль Морбиуса исполнил Джаред Лето. Режиссером выступил Даниэль Эспиноса.

Украинский релиз намечен на 30 июля.