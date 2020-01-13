Премьера трейлера: экранизация марвеловского комикса «Морбиус»
Анастасия Лях
.13 января, 2020
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На фото: Джаред Лето в образе Морбиуса
Вышел первый трейлер еще одной после «Венома» истории марвеловского антигероя от киностудии Sony.
Напомним, Морбиус — это в прошлом выдающийся ученый-биохимик, страдающий неизлечимым смертельным недугом. В надежде преодолеть болезнь он подвергает себя опасному эксперименту, и результат действительно оказывается ошеломительным. Но с побочными эффектами. Герой превращается в вампира.
Роль Морбиуса исполнил Джаред Лето. Режиссером выступил Даниэль Эспиноса.
Фильм огонь, уже слили в сеть в HD качестве, я тут => shre.su/9NQG смотрел, что и вам рекомендую