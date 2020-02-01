Анастасия Лях .1 февраля, 2020 3

Вышел полноценный трейлер девятого фильма серии «Форсаж». И он не просто полноценный, он очень длинный, длится почти четыре минуты.

Из ролика стало ясно, кого же играет рестлер Джон Сина, новичок сверхпопулярной гоночной франшизы. Оказывается, его персонаж — не очень хороший парень, который стремится насолить герою Вина Дизеля. К тому же он — еще и внезапно обнаружившийся брат Дома Торетто. А приказы ему отдает хакерша-злодейка в исполнении Шарлиз Терон, которая сбежала в финале восьмого фильма, а теперь вернулась с новой прической и новыми планами.

То есть сюжет девятого фильма является логическим продолжением восьмого. Начинается история с того, что Дом и Летти пытаются жить тихой семейной жизнью, воспитывая сына Доминика от погибшей Елены. И зовут мальчика, конечно же, Брайан.

Релиз «Форсажа 9» запланирован на 21 мая.