Анастасия Лях .12 февраля, 2020 7

На фото: Кадр из фильма "Французский диспетчер"

В Сети появился первый трейлер нового фильма Уэса Андерсона «Французский диспетчер», который ну очень похож на «Отель „Гранд Будапешт“».

Подробности сюжета не раскрываются, но известно, что действие развернется в Париже двадцатого века и расскажет о группе американских журналистов, создающих собственный журнал.

Стилистически фильм будет комбинацией различных форматов: цветного и черно-белого , игрового и анимационного.

Если Тарантино картиной «Однажды в Голливуде» признался в любви к кинематографу, то Андерсон, как пишут инсайдеры, признается в любви к журналистике.

Мировая премьера «Французского диспетчера», в котором снялись Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Бенисио Дель Торо, Леа Сейду, Фрэнсис МакДорманд, Сирша Ронан, Джеффри Райт, Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди, Кейт Уинслет, Элизабет Мосс, Кристоф Вальц, Уиллем Дефо, Сесиль де Франс, Руперт Френд, Джейсон Шварцман, Матье Амальрик и другие, скорее всего, состоится в мае на Каннском фестивале. Американский прокат запланирован на лето.