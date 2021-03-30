Анастасия Лях .30 марта, 2021 7

Вышел первый трейлер нового фильма Гая Ричи «Гнев человеческий», главную роль в котором исполнил Джейсон Стэйтем.

Действие криминального боевика разворачивается не в родной для режиссера Англии, но на улицах Лос-Анджелеса (свой фирменный стиль уличного Лондона Ричи перенес в главный город Голливуда). Главный герой — загадочный Эйч, который стремится разоблачить серию дерзких многомиллионных ограблений и для этого внедряется в инкассаторскую службу.

В фильме также снялись Скотт Иствуд, Джош Хартнетт, Джеффри Донован и другие. Старт в украинском прокате намечен на 22 апреля.