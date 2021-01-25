Анастасия Лях .25 января, 2021 5

На фото: Кадр из фильма "Годзилла против Конга"

В Сети появился первый трейлер фантастического кроссовера «Годзилла против Конга», в котором сойдутся два культовых монстра-гиганта .

Напомним, фильм является давно анонсированным продолжением перезапусков двух отдельных франшиз. Имеются в виду картины «Годзилла» (2014), «Годзилла: Король монстров» (2019) и «Конг: Остров черепа» (2017). Снял кроссовер Адам Вингард, известный по хоррорам «Тебе конец!», «З/Л/О», «Тетрадь смерти» и триллеру «Гость». Роли исполнили Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард и Ребекка Холл.

Также напомним, что недавно Warner решила выпустить кроссовер раньше, чем планировалось, но согласно новой прокатной схеме, то есть параллельно в кинотеатрах (на тех территориях, где работают кинотеатры) и на стриминге HBO Max (на тех территориях, где доступен сервис).

В украинский прокат лента выйдет 26 марта.