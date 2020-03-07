Анастасия Лях .7 марта, 2020 6

В Сети появился первый трейлер военной драмы «Грейхаунд». Том Хэнкс на этот раз не просто исполнил главную роль, но и сам написал сценарий.

Действие фильма разворачивается в разгар Второй мировой войны, в 1942 году. Новым капитаном эсминца «Грейхаунд» становится морской офицер Эрнест Краузе, который до этого еще ни разу не участвовал в военных действиях. Под его командованием миноносец должен пересечь северную часть Атлантического океана под атакой немецких подводных лодок.

Хэнкс сыграл офицера Краузе. Также в ролях задействованы Стивен Грэм, Элизабет Шу, Карл Глусман, Мануэль Рульфо и другие. В режиссерском кресле находится Аарон Шнайдер, известный по фильму «Похороните меня заживо».

Релиз «Грейхаунда» запланирован на 7 мая этого года.