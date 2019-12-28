Анастасия Лях .28 декабря, 2019 5

Вышел украинский трейлер байопика «Против всех врагов», в котором Кристен Стюарт сыграла актрису Джин Сиберг.

Биографическая лента режиссера Бенедикта Эндрюса, которая в оригинале называется просто «Сиберг», снята в жанре драматического триллера. Собственно, именно такой и была жизнь Джин Сиберг, которая в 1960 году снялась вместе с Бельмондо в знаменательном дебюте Годара «На последнем дыхании», стала символом французской новой волны (будучи американкой), но в итоге пережила ранний закат карьеры из-за преследований со стороны ФБР в ответ на ее активную гражданскую позицию защиты прав чернокожего населения.

Сиберг умерла молодой, в сорокалетнем возрасте. Ее тело было найдено на заднем сиденье авто с предсмертной запиской в руке, а в крови были обнаружены алкоголь и превышенная доза снотворного.

В украинский прокат фильм «Против всех врагов» выйдет 27 февраля.