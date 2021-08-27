Премьера трейлера: Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы в байопике «Спенсер»

Студия Neon обнародовала первые постер и трейлер драматического байопика «Спенсер», в котором Кристен Стюарт сыграла принцессу Диану (Диану Спенсер) незадолго до развода с наследником британской короны и трагической гибели.
Действие фильма разворачивается в
Режиссером проекта выступил Пабло Ларраин, создатель байопика «Джеки», в котором Натали Портман сыграла Жаклин Кеннеди в период убийства американского президента Джона Кеннеди. В ролях также заняты Джек Фартинг, Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис.
Мировая премьера картины пройдет в рамках конкурса Венецианского кинофестиваля в начале сентября, а 5 ноября стартует прокат.