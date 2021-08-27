Премьера трейлера: Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы в байопике «Спенсер»

Анастасия Лях .27 августа, 2021 8

Студия Neon обнародовала первые постер и трейлер драматического байопика «Спенсер», в котором Кристен Стюарт сыграла принцессу Диану (Диану Спенсер) незадолго до развода с наследником британской короны и трагической гибели.

Действие фильма разворачивается в 1990-х . Диана проводит Рождество с королевской семьей и принимает окончательное решение развестись с принцем Чарльзом после долгих лет обоюдных измен. В 1996 году она таки разведется. А в 1997-м , убегая от папарацци, погибнет в автокатастрофе.

Режиссером проекта выступил Пабло Ларраин, создатель байопика «Джеки», в котором Натали Портман сыграла Жаклин Кеннеди в период убийства американского президента Джона Кеннеди. В ролях также заняты Джек Фартинг, Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис.

Мировая премьера картины пройдет в рамках конкурса Венецианского кинофестиваля в начале сентября, а 5 ноября стартует прокат.